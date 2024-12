El parlamento coreano destituyó al presidente: quién lo reemplaza y cómo sigue la causa

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "El Parlamento de Corea del Sur aprobó la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de instaurar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esto había desatado una inédita crisis política en el país y multitudinarias manifestaciones. Del total de 300 diputados de la cámara, 204 votaron a favor de destituir al presidente por insurrección y 85 lo hicieron en contra. Además, hubo tres abstenciones y ocho votos nulos en esta nueva moción de censura, que caminó con éxito, tras un primer intento de la oposición el 7 de diciembre que no prosperó. En sus declaraciones tras la decisión de los legisladores, el mandatario aseguró tener frustración por lo ocurrido. ”Me siento profundamente frustrado pero ahora debo dar un paso al costado por un tiempo”, dijo Yoon. En un discurso televisado llamó a poner fin a la “política de los excesos y la confrontación”. Además, indicó que “nunca se rendirá” y pidió a las autoridades que mantengan la estabilidad en las funciones gubernamentales durante lo que describió como una “pausa temporal” de su presidencia. “Guardando en mi corazón todas las críticas, ánimos y apoyos dirigidos hacia mí, haré lo mejor por el país hasta el último momento”, afirmó. Ahora, Yoon quedará suspendido a la espera de que la Corte Constitucional valide o no su destitución. Para hacerlo dispone de 180 días y si se confirma su salida, las elecciones para elegir a su sucesor deben celebrarse en 60 días."

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)