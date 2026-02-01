1 de febrero de 2026
Mensaje del Vaticano

El Papa León XIV pidió paz mundial, diálogo y respeto a la tregua olímpica

El Papa León XIV condenó los ataques a civiles, pidió diálogo entre Washington y La Habana y reclamó gestos de distensión en la antesala de los Juegos Olímpicos.

En un domingo cargado de mensajes geopolíticos y humanitarios, el Papa León XIV utilizó el rezo del Ángelus para lanzar una dura advertencia sobre los conflictos armados, expresar su preocupación por la escalada entre Washington y La Habana, y pedir por la paz mundial en vísperas de la cita olímpica en Italia.

El primer Papa de Estados Unidos de la historia se dirigió a miles de fieles en la Plaza de San Pedro con un discurso que abarcó desde la moralidad en la guerra hasta la crisis diplomática en el continente americano.

Víctimas civiles: "Violan la moral y la ley"

En el marco del "Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo" que se celebra en Italia, el Pontífice fue contundente al afirmar que los ataques contra la población no combatiente "violan abiertamente la moral y la ley".

León XIV calificó esta realidad como una "injusticia intolerable" y sentenció: "Los muertos y heridos de ayer y de hoy serán verdaderamente honrados cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia".

Tensión Estados Unidos - Cuba: un llamado al diálogo

El Papa expresó su "gran inquietud" por el "aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos", luego de que la administración de Donald Trump multiplicara las amenazas contra la isla tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Ante la advertencia de Trump de que "no habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba", el Santo Padre invitó a los responsables políticos a promover un "diálogo sincero y eficaz" para evitar la violencia y el sufrimiento del pueblo cubano.

Juegos Olímpicos y Tregua

A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que comenzarán el próximo viernes, el Papa instó a respetar la "tregua olímpica".

"Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz", señaló León XIV, pidiendo "gestos concretos de distensión y diálogo" a quienes ocupan cargos de autoridad.

Oraciones por catástrofes naturales

Finalmente, el Pontífice dedicó sus oraciones a las víctimas de diversos desastres naturales recientes:

  • El deslizamiento de tierra en una mina en Kivu del Norte (República Democrática del Congo).
  • Las tormentas que azotaron Portugal y el sur de Italia.
  • Las graves inundaciones en Mozambique, que han dejado cientos de miles de desplazados.
