El Gobierno de Venezuela retuvo a un periodista argentino: su dramático relato

“Me interrogaron unas veces, básicamente con las mismas ocho preguntas. También me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video ”, comentó.

En diálogo con Marcelo Longobardi, manifestó: “Cerca de las 2.30 de la mañana, tuvimos una dificultad y tuvimos que estar una hora dentro del avión porque había un problema. Luego hicimos la fila de Migraciones. Había una persona que hacía la visualización del pasaporte y, cuando vieron el mío que era argentino, me llamaron aparte”.

“Pensé que era una cuestión de rutina hasta que una señorita con un escudo que decía Ministerio Público Popular, me interrogó severamente sin explicarme por qué. Luego me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer, inexplicablemente, casi el mismo interrogatorio y después me atendió un oficial superior, que me volvió a hacer las mismas preguntas”, señaló.

Pizarro continuó: “Cuando osé decirle por qué me preguntaban siempre lo mismo si contesté siempre igual -porque eran preguntas como ¿a qué viene? ¿por qué viene? ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?-, solo por haberle preguntado eso, casi me pone preso y dijo que las preguntas las hacía él y yo no podía responder nada excepto lo que él me dijera. Ahí entendí lo que estaba pasando”.