30 de marzo de 2026
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Brasil

Brasil: le conceden un hábeas corpus a la abogada detenida por racismo y vuelve tras pagar millonaria fianza

La Justicia de Río de Janeiro hizo lugar al pedido de la defensa, levantó las restricciones y le permitirá regresar al país tras pagar una fianza de 97 mil reales, mientras la causa sigue abierta.

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Por Sitio Andino Mundo

La abogada Agostina Páez, detenida en Brasil tras protagonizar un episodio con gestos racistas, podrá volver al país luego de que la Justicia de Río de Janeiro le concediera un hábeas corpus y fijara una fianza de 97 mil reales, equivalente a poco más de 18 mil dólares.

La decisión fue tomada este lunes por el juez interviniente, quien resolvió levantar las medidas cautelares que pesaban sobre la joven. De esta manera, se le retirará la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y se le devolverá el pasaporte, habilitándola a salir de Brasil.

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La periodista Ana Ortiz confirmó que el magistrado hizo lugar al pedido presentado por la defensa, tras el revés judicial que había sufrido la semana pasada. Había expectativa sobre si la resolución se conocería de inmediato o después de los alegatos finales, pero finalmente el juez se inclinó por definir la situación sin más demoras.

Sin embargo, para concretar su regreso a la Argentina, Páez deberá abonar la caución económica impuesta por la Justicia brasileña. Según la resolución, el monto equivale a unos 60 salarios mínimos.

Una vez realizado el pago, se activarán los trámites para su retorno. Entre ellos, se deberá coordinar el retiro de la tobillera electrónica y fijar un domicilio, que sería el de su vivienda en Santiago del Estero.

A pesar de la autorización para salir del país, la situación judicial de la abogada no está resuelta. Páez deberá mantenerse en contacto permanente con las autoridades, ya que la causa sigue en curso y aún no hay una sentencia definitiva.

El caso de Páez cobró notoriedad pública por la extensión de su detención y las idas y vueltas judiciales. Fuentes cercanas a la defensa calificaron como “insólito” el giro que tuvo la causa durante la última audiencia, cuando el juez primero autorizó el regreso y luego revocó esa decisión. De acuerdo con el entorno de la abogada, el cambio habría estado motivado por declaraciones televisivas realizadas tras el anuncio inicial, aunque esta hipótesis no fue confirmada de manera oficial.

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