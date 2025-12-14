Atentado en Australia: creció el número de víctimas y reconocen a padre e hijo como agresores

La conmoción por el atentado terrorista ocurrido en la playa Bondi, en Sídney , Australia, se profundizó en las últimas horas luego de que las autoridades confirmaran un aumento en el número de víctimas fatales y la identidad de los atacantes , quienes resultaron ser un padre y su hijo . El ataque se produjo durante una celebración de la festividad judía de Janucá y fue calificado oficialmente como un acto terrorista .

Según informaron fuentes oficiales del estado de Nueva Gales del Sur, el saldo de muertos ascendió a 16 personas , entre ellas un niño de 12 años y uno de los agresores , que fue abatido por la policía. Además, unas 40 personas resultaron heridas , varias de ellas de gravedad.

La Policía australiana confirmó que los autores del tiroteo fueron un hombre de 50 años y su hijo de 24 , y descartó la existencia de un tercer atacante. El padre murió durante el operativo policial , mientras que el hijo permanece internado bajo custodia , en estado crítico.

#Terror | IMÁGENES SENSIBLES Un tiroteo ocurrido este domingo en la playa Bondi, en Australia, dejó al menos nueve personas muertas y doce heridas durante una celebración judía de Janucá. El ataque fue perpetrado por dos hombres, uno de los cuales fue abatido por la policía de Sídney. De acuerdo con distintos medios internacionales, todo comenzó cuando personas que se encontraban en la playa escucharon al menos 50 disparos en las inmediaciones de Campbell Parade, según informó el diario local The Sydney Morning Herald. Según información confirmada por la Policía de Nueva Gales del Sur a la cadena ABC, uno de los atacantes habría muerto durante la respuesta policial, mientras que el segundo sospechoso se encuentra en estado crítico.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, indicó que la investigación permitió establecer que ambos actuaron solos y que no existe una amenaza adicional para la población. En el lugar del ataque, además, se hallaron varios objetos sospechosos , entre ellos artefactos explosivos improvisados , que fueron retirados y desactivados por unidades especializadas.

Las imágenes del ataque y la reacción policial

En las últimas horas se difundió un video captado por un dron, que muestra el momento en el que uno de los atacantes, herido, continuaba disparando desde un puente, hasta que finalmente fue abatido por las fuerzas de seguridad. Las imágenes se viralizaron rápidamente y reflejan la violencia del ataque en una de las playas más concurridas del país. Otro refleja cómo un civil redujo a uno de los atacantes.

#Australia | IMÁGENES SENSIBLES El estacionamiento cercano a Bondi Beach en Australia era un escenario de pánico. Los disparos aún resonaban cuando un hombre vestido con una camisa blanca decidió correr hacia el peligro. El video, grabado por un testigo, muestra el momento exacto en el que el civil se abalanza por sorpresa contra uno de los atacantes, que todavía disparaba su arma. Las imágenes capturadas en medio del caos muestra como el hombre emerge desde detrás de un coche estacionado, corre entre los autos y alcanza al tirador por la espalda. El atacante no llega a reaccionar. El civil lo toma del cuello y lo derriba. Ambos forcejean durante varios segundos hasta que finalmente logra arrebatarle el arma.

Desde el gobierno local calificaron el hecho como el tiroteo más letal en Australia en casi tres décadas, en un país que cuenta con estrictas leyes de control de armas.

La identidad de uno de los atacantes en la playa de Australia

Uno de los agresores fue identificado como Naveed Akram, de 24 años, albañil y residente del suroeste de Sídney. De acuerdo con medios locales, había perdido su trabajo recientemente y contaba con formación universitaria tanto en Australia como en Pakistán. La policía allanó su domicilio como parte de la investigación para reconstruir el trasfondo del ataque y sus motivaciones.

Luto nacional y debate por la ley de armas

Tras la masacre, el primer ministro Anthony Albanese decretó un día de luto nacional, con banderas a media asta, y expresó su respaldo a la comunidad judía. Además, anticipó que el Gobierno evalúa avanzar en un endurecimiento de la legislación sobre tenencia de armas, pese a que las utilizadas por los atacantes eran legales.

Yesterday was a dark day in our nation's history.



But we are stronger than the cowards who did this.



We refuse to let them divide us.



Australia will never submit to division, violence or hatred - and we will come through this together. — Anthony Albanese (@AlboMP) December 14, 2025

“La gente que corre hacia el peligro representa lo mejor del carácter australiano”, afirmó Albanese, al destacar la labor de los servicios de emergencia y de quienes intervinieron para detener a los agresores. También reafirmó el compromiso oficial de combatir el antisemitismo y garantizar todos los recursos necesarios para esclarecer el atentado.

La investigación continúa para determinar los motivos del ataque, mientras Australia permanece en estado de duelo por una tragedia que volvió a sacudir a una sociedad poco habituada a este tipo de hechos.