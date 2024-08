Yuyito González compartió una cena en Olivos con Javier Milei y su hijo.

La ex vedette y conductora de televisión Yuyito González sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en Instagram donde se la ve junto a su hijo y su novio, el presidente Javier Milei , en la Quinta de Olivos . La publicación, que muestra un momento íntimo y familiar, rápidamente generó reacciones en las redes sociales.

Para cerrar el posteo, la ex modelo no dudó en utilizar una de las frases icónicas del presidente: "Viva la libertad, carajo". En respuesta, Milei dejó un comentario que no pasó desapercibido: "Cada día más hermosa, amor".