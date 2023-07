Xavier Dolan anunció su retiro: "No tengo ganas ni fuerza".

Si bien Dolan se encuentra próximo a estrenar su primera serie titulada "La noche que Logan despertó", paradójicamente, esta producción ha contribuido a su desencanto con la industria del cine. "Renuncio al cine y a dirigir. Ya no tengo ganas ni fuerza para comprometerme dos años con un proyecto y que luego no lo vea casi nadie. Me hace preguntarme si mi cine es malo, y sé que no lo es", declaró con firmeza.