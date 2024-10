Tini Stoessel y Young Miko: la verdad detrás de su relación que todos comentan.

Farándula internacional Pamela Anderson sorprende con un look irreconocible a 30 años de Baywatch

El cumpleaños de Tini Stoessel y sus señales

“A mí me han dicho incluso datos concretos del cumpleaños de Tini en marzo, cuando se la veía a los besos y abrazos con Young. Desde ese momento tengo data precisa y he decidido resguardarla porque en aquel momento Tini había hecho pública su situación íntima mental”, agregó Etchegoyen, quien aseguró haberse guardado esta información varios meses.

Proyectos en conjunto

“Y otro día te voy a contar los coletazos que ha traído esta relación para Tini: a mí me dicen que está súper enamorada de Young y que tienen muchos proyectos juntas”, añadió el comunicador en las últimas horas, según publica Radio Mitre.

El entorno de Tini y su amor

Y concluyó: “Alguien de su entorno me dijo ‘nunca amó como está amando ahora’, así que si esto es cierto, me alegro mucho. Celebro que Tini haga su vida y no le dé importancia a lo que pueda decir la gente de su entorno”.