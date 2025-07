Susana Giménez destrozó en vivo a Graciela Alfano: tapado, insultos y una guerra sin fin

Todo se desató días atrás, cuando Graciela Alfano aseguró en diálogo con Puro Show que el lujoso abrigo en cuestión era suyo y que lo había prestado para aquella producción : “En ese momento me llaman de la peletería y me dicen que van a hacer una producción con María Julia, si me molestaba que usen uno de mis tapados. Está más marroncito en la foto, pero es mi tapado. María Julia misma me dijo: ‘me dijeron que me puse tu tapado’. Ella era la ingeniera con su rodetito y de pronto se convirtió en una sex symbol y le encantaba".

Al escuchar estas declaraciones, Susana Giménez no se quedó callada . Totalmente sorprendida, respondió sin filtro durante una conversación telefónica con Ángel De Brito al aire de LAM: “Primero quiero contar algo previo porque vi que en un programa ella dijo que yo la llamé para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo? Lo que yo digo es que ella dijo en un programa de televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar. Pero, yo le dije: ‘¿Vos estás loca? ¿Cómo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿Vos no viste mi programa por 35 años seguidos y mi estilo de no meterme con nadie?’”

1 En esta foto, el tapado de la discordia de María Julia Alsogaray.

Luego, la diva continuó detallando cómo fue la tensa conversación que mantuvieron en privado: “Nosotros teníamos una mesa enorme pedida porque era el cumpleaños de Hoffman, el productor de Marley. Entonces yo le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso. Porque eso no es verdad’. Y ella me dijo: ‘No, no te puedo decir’. Y por supuesto que no la voy a saludar porque no la vi. ¡¿Quién es para que la salude?! ¡¿La presidente?! ¡¿Quién mierda es?!”

Visiblemente molesta, Susana no se detuvo ahí y lanzó acusaciones más graves: “Me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas... inclusive brujería, inmundicias como las que hace siempre. Entonces me hartó y le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso de que te eché’. Y ahí me dijo: ‘No bueno... me lo dijo el de relaciones públicas del restaurante’. Y yo le respondí: ‘Bueno, Graciela, vos no podés creerle al de relaciones públicas porque yo no lo vi ni le hablé nunca. ¡¿Por qué decís eso?!’”

Finalmente, concluyó con una frase demoledora: “Que no hable más de mí porque nunca fuimos amigas, siempre me envidiaste. Siempre me envidió. Me trató de matar, me hizo brujerías y no lo logró ni lo va a lograr porque no tiene ¡TA LEN TO! ¿Así que de qué habla de una carrera de 40 años? ¿Qué carrera?".

Qué le respondió Graciela Alfano a Susana Giménez

Desde su casa, Graciela Alfano seguía atentamente la transmisión de LAM y las explosivas declaraciones de Susana Giménez. Al ver cómo avanzaba la situación, no dudó en comunicarse en vivo con Karina Iavícoli, una de las panelistas invitadas al programa.

A través de un mensaje directo, la exvedette expresó sin filtros: “Odio e ignorancia. No está enojada conmigo porque nadie le dijo nada. Susana siempre me odió. Está perdiendo el control de lo que puede o no decir”, escribió, dejando entrever serias dudas sobre la estabilidad emocional de la diva.

En otro fragmento de su descargo, Alfano redobló la apuesta: “Todo el panel está hablando muy mal de mí. A Susana le sale el odio que siempre me tuvo. Somos espejo, ella está hablando de ella, no de mí. Odio puro a alguien que no le hice nada. ¿Maté a Nisman?”, concluyó, con una frase cargada de ironía y polémica. / La Nación