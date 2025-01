Speed: el streamer que divide opiniones está en Argentina

Hace sólo algunas horas que el influencer está en el país y ya participó de una exhibición de malambo, le dieron mate y bailó con hombres disfrazados de Messi y Maradona. Lo que más resaltó fue su miedo irracional al mate cuando le cebaron uno.

“¿Esto es marihuana?”, dijo en primera instancia el norteamericano al recibir un mate de parte de un fan, y se lo devolvió sin probarlo. Luego, sus fans argentinos insistieron que se tomara unos mates a lo cual accedió pero en lugar de tomar de la bombilla intentó beberlo como si el mate fuera un vaso. Después de varios intentos fallidos, finalmente probó la clásica bebida rioplatense. “Este es el secreto de Messi, lo toma y le da energía, lo encontré”, bromeó al respecto.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " ¡NO Speed no es por ahí! El famosos streamer estadounidense está de visita por Argentina y comparte todo a través de sus streamings. En esta oportunidad, se juntó con el streamer argentino Spreen y este último le dio de probar mate. Speed no entendió en ningún momento como se consume esta infusión y optó por la peor opción posible. #Speed #Spreen #Argentina"