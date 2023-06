Se picó: por qué se pelearon en vivo Alfa y su novia.

Ante esta revelación, la conductora del programa no dudó en preguntarle a Alfa qué le decían exactamente sus amigas en esos mensajes . Sin embargo, la presencia de Delfina Wagner en el estudio no pasó desapercibida para Flavio Mendoza , quien señaló: "Está tu novia, maleducado". Alfa intentó justificar los mensajes como simples muestras de amistad, pero sus compañeros le recordaron que esos comentarios no parecían ser propios de una amistad genuina.

Mientras se desarrollaba este tenso intercambio entre Alfa y Delfina Wagner, Marcela Tinayre le preguntó a Delfina si solía revisar el celular de su pareja. Delfina admitió haberlo hecho una vez, pero aseguró que no tuvo ganas de hacerlo nuevamente. Mirando a Alfa, le lanzó una mirada significativa y le dijo: "Reíte..."

Ante la tensión creciente, Marcela Tinayre intervino pidiendo a Alfa que se disculpara y aseguró que no debía hacer decir a Delfina cosas que ella no quería expresar. Delfina, por su parte, se retractó de sus palabras anteriores y declaró: "No, no, es un pan de Dios". Sin embargo, confesó saber la contraseña del celular de Alfa, así como la de sus redes sociales, según publica TeleShow.

Alfa aprovechó un momento para aclarar que, hablando en serio, recibe alrededor de 500 mensajes por día y que suele responder con un simple "Beso, gracias". Tanto él como Delfina también compartieron la anécdota de haber tenido que abandonar un restaurante debido al tumulto de personas que se acercaban para conocerlo y pedirle fotografías.