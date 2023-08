Rusherking sufrió un robo al hacer un "challenge" en la calle

Celebrando con amigos Antonela Roccuzzo publicó unas fotos donde ella luce divina pero no favorecen a Messi

Embed

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles pero Rusher no especificó en qué zona de Buenos Aires fue. Por varias horas, el santiagueño no hizo ninguna publicación y recién apareció pasado el mediodía, cuando compartió la foto del frente de una florería que, al parecer, no sería actual.