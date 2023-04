Robbie Williams y una impresionante transformación

Hace no muchos años, el cantante confesó: “ He bajado de peso pero es una lucha constante. Dentro de mí hay una persona gigante. Todo mi ser y todo mi cuerpo quiere que vaya en la dirección opuesta y sea obeso mórbido”, señalando también que, debido a razones laborales, debió bajar drásticamente de peso.

“Por el momento estoy comiendo menos. Es un trabajo constante y no es una forma natural de ser. Para mí lo normal es tener el doble de esta talla. Gracias a Dios por la vanidad, y gracias a Dios por mi trabajo, porque si no hiciera lo que hago para ganarme la vida, me aterra pensar cómo me vería y en qué me convertiría”, señaló nuevamente.