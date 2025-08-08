Richie Hawtin vuelve a la provincia de Mendoza con un show inmersivo

Richie Hawtin regresa a la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino MuchoShow







Después de ocho años, Richie Hawtin regresa a la provincia de Mendoza con un show vanguardista que combina música, arte y tecnología. El Estadio Arena Maipú será el escenario de esta noche inmersiva, exclusiva para 3.000 personas, con las actuaciones de los talentos argentinos Pampa y Uma Scheffer.

Richie Hawtin no es solo un DJ, sino un artista conceptual y un pionero que trasciende los límites de la pista de baile. Con más de tres décadas de trayectoria, ha desafiado la escena electrónica global, creando experiencias sonoras en tiempo real, mientras incorpora tecnología de punta en sus sets. Un evento para quienes buscan algo más que música, una experiencia total que convierte la pista de baile en un espacio inmersivo donde el arte y la tecnología se funden.

Talento local de alta calidad en un show imperdible El line-up incluye a Pampa, la DJ y productora argentina que está conquistando escenarios internacionales. Con su set versátil, lleno de energía y oscuridad, abrirá la noche para preparar el terreno para una experiencia electrónica única.

Uma Scheffer, otra figura de renombre en la escena del techno argentino, también será parte del evento. Con su estilo envolvente y profundo, Uma ha brillado tanto a nivel nacional como internacional, llevando su sonido único a importantes festivales y clubes de Europa y Latinoamérica.

Hawtin Entradas para Richie Hawtin en Mendoza La cita es ideal tanto para fans de la escena techno como para quienes buscan vivir una experiencia cultural distinta, marcada por la innovación, el arte y el pulso incesante de la pista. Las entradas ya están a la venta en la plataforma wearebombo.com.