Respira profundo antes de ver cómo luce hoy Vada de "Mi primer beso" 30 años después de su estreno

Este es el caso de la hermosa Anna Maria Chlumsky que durante los años 2012 - 2019 actuó en la serie de HBO “Veep”. Aunque la actriz volvió a la pantalla con una secuela que no fue tan exitosa como la inicial, sigue deslumbrando con su belleza y actuación. Veep fue una comedia televisiva estadounidense transmitida por la cadena HBO y protagonizada por Julia Louis-Dreyfus en el papel de la vicepresidenta de Estados Unidos, Selina Meyer. La serie fue creada por Armando Iannucci, quien se inspiró en sus sátiras políticas previas The Thick of It e In the Loop. En este proyecto, Chlumsky interpreta el papel de Amy Brookheimer, la jefa de gabinete de la vicepresidenta. Amy sacrifica constantemente su reputación para salvaguardar la credibilidad política de Selina.