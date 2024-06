¿Polémico o un gesto de amor? El tatuaje de un campeón del mundo que da que hablar en redes

image.png ¿Polémico o un gesto de amor?: el tatuaje que se Paulo Dybala en honor a Oriana Sabatini

"Sentí que hice algunas cosas buenas este año. Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la Selección es una de las mejores cosas que he tenido", expresó Dybala en una entrevista con The Athletic, manifestando su tristeza por no haber sido convocado. Sin embargo, también mostró comprensión y respeto hacia la decisión de Scaloni: "Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda eligió lo mejor para el equipo".