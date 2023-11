La designación de Dempsey es todo un indicador que la edad no es un impedimento para ser considerado atractivo y carismático. En su entrevista con People, el actor expresó su alegría por este reconocimiento, comentando: “Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego da un pequeño salto, y me da la plataforma para hacer cosas positivas”.

En el plano profesional, Dempsey está inmerso en el rodaje de la película "Ferrari" donde interpreta a Piero Taruffi, un reconocido piloto de Fórmula 1, y compartirá reparto con Adam Driver y Penélope Cruz. Además, el actor, amante de la velocidad, ha incursionado en diversas competencias automovilísticas.

“¿Esto significa que ha alcanzado el punto álgido de su carrera?”, le preguntó este martes el presentador Jimmy Kimmel en su programa para el canal ABC tras hacerse público que es uno de los hombres más sexies del planeta. La respuesta del actor fue clara: “Alcancé mi punto máximo hace muchos años, y aún sigo en la misma situación”.

image.png Patrick Dempsey fue elegido como el hombre más sexy del mundo

Su reacción ante este título no solo revela su humildad sino también su complicidad familiar, ya que espera con humor las burlas de sus hijos. “Simplemente, se burlarán de mí, se molestarán y descubrirán todas las razones por las que no debería hacerlo”, dijo. “Lo cual es bueno, me mantienen joven”. Patrick Dempsey, casado con la maquilladora y fundadora de la línea de cosméticos Jillian Fink, con quien tiene 3 hijos, Talula, de 21 años, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16 años de edad.

La revista estadounidense “People” elige desde 1985 al hombre más sexy del año (lo inauguró Mel Gibson), y Dempsey es el número 37 de una lista con 34 nombres Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt y Richard Gere han repetido en dos ocasiones. Los criterios para ser elegido no solo se centran en el físico de una celebridad, aunque ayude considerablemente. Se tienen en cuenta todo tipo de logros, asegura la publicación./People.