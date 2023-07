Netflix tiene una película que te dará ganas de experimentar con tu pareja.

Los comentarios de la prensa especializada no fueron los mejores pero, de todos modos, la audiencia le dio el visto bueno. “Es una película muy conservadora que esquiva varios temas que podrían ser interesantes a nivel dramático para crear unas flojas secuencias de suspense", afirmó The Wrap.

Para Variety, “la presencia de un reparto, en su mayor parte, afroamericano, es indiscutiblemente la única característica distintiva de este mecánico thriller". "No hay ni un gramo de suspense en nada de esto, porque has visto todo antes y el director, Jon Cassar, no parece tener interés en apartarse de la fórmula", señaló The New York Times.

"Un funcional thriller doméstico que no acaba de ser la máquina bien engrasada que podría haber sido (...) 'Bough' aporta poco de novedoso o inspirado", argumentó Los Angeles Times.

Netflix: reparto de la película “Cuando se rompe la rama”

Morris Chestnut

Regina Hall

Romany Malco

Michael Kenneth Williams

Dirección: Jon Cassar

Netflix: tráiler de la película “Cuando se rompe la rama”

WHEN THE BOUGH BREAKS - Official Trailer (HD)

