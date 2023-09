La trama de la serie se desarrolla en un exclusivo complejo residencial llamado Los Altos de la Cascada, donde la aparente perfección de la sociedad se desmorona tras el descubrimiento de tres cadáveres en una piscina. La autora de la novela original, explica: “En épocas de crisis [en Argentina] algunos aprovecharon para sacar ventajas que les permitieron hacer riquezas a manos llenas y vivían como reyes en lujosos complejos residenciales. No tienen ninguna percepción sobre que esto iba a terminar mal, que en algún momento esto iba a explotar”.

Esto es precisamente lo que la serie busca explorar: una sociedad que aparenta “tener todo” pero es sólo a nivel material. Y en momentos de crisis, aparecen los miedos a perder lo logrado a nivel económico, el egoísmo, las intrigas y la hipocresía.

La historia, que originalmente se ambientaba en la Argentina de principios de los 2000 durante una crisis económica, se trasladó a México en esta adaptación. El elenco, encabezado por Irene Azuela, Alfonso Bassave, Omar Chaparro y otros talentosos actores, ha logrado dar vida a las familias de Los Altos de la Cascada de manera impactante.

Aunque Claudia Piñeiro no participó directamente en la escritura de los guiones, siguió de cerca la adaptación y se mostró satisfecha con los resultados. "Cuando empecé a ver los primeros cortes que me mandaron de algunos de los capítulos, me quedé muy contenta realmente", afirmó la autora.

image.png Netflix presenta "Las viudas de los jueves": la miniserie que te hará cuestionar tu valores

Una de las marcas distintivas de las historias de Piñeiro es la presencia de personajes femeninos fuertes y su profunda preocupación por los derechos de las mujeres. La autora explica que en "Las Viudas de los Jueves", su mirada crítica se centra en cómo estas mujeres son relegadas a vivir como amas de casa ricas mientras sus esposos llevan una vida distinta. Esto refleja su constante interés por cuestionar los roles asignados a las mujeres en la sociedad.

Claudia Piñeiro ha ganado prestigiosos premios en el mundo de la novela negra y se ha convertido en una figura destacada tanto en Argentina como en el extranjero. Su perspicaz observación de cómo la novela negra refleja la sociedad es un recordatorio de que los crímenes narrados en estas historias son, en última instancia, una ventana a la realidad en la que vivimos.