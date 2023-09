Netflix: mirá la serie más impactante basada en hechos reales.

La trama que te mantendrá en vilo

La miniserie "Medicina Letal" arroja luz sobre los matices de la invención del OxyContin y su trágico saldo de muertes debido a la adicción que conllevó. Basada en el libro de Barry Meier, "Analgésico: un imperio de engaño y los orígenes de la epidemia de opioides de EE. UU.", así como en el artículo de The New Yorker titulado "La familia que construyó un imperio de dolor", el programa no se limita a documentar cifras o estadísticas. En cambio, narra las vidas de quienes dieron forma a la crisis, desde los fabricantes de la droga hasta las víctimas y los investigadores.