28 de marzo de 2026
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Terror en Netflix: así es el final explicado de "Algo terrible está a punto de suceder"

A pocos días de su estreno, la inquietante serie creada por los hermanos Duffer se convirtió en un éxito en Netflix. Si ya la viste, este es el significado oculto de su final.

Terror en Netflix: así es el final explicado de Algo terrible está a punto de suceder

Terror en Netflix: así es el final explicado de "Algo terrible está a punto de suceder"

Foto: web
 Por Luis Calizaya

El final de "Algo terrible está a punto de suceder" no solo cierra una historia de terror, sino deja una sensación incómoda que persiste más allá de la pantalla. Entre decisiones emocionales, una maldición ancestral y una boda condenada, la nueva serie de Netflix construye un desenlace tan perturbador como inevitable, donde el amor y el destino chocan de forma brutal.

Serie - terror - Netflix
La serie se estren&oacute; el pasado 26 de marzo y tiene 8 cap&iacute;tulos.

La serie se estrenó el pasado 26 de marzo y tiene 8 capítulos.

"Algo terrible está a punto de suceder" en Netflix: qué oculta el final de la serie

La historia sigue a Rachel (Camila Morrone), una joven que, a días de su boda, descubre que pertenece a un linaje marcado por una maldición devastadora. Según esta regla, cada integrante de su familia debe casarse con quien considere su alma gemela antes del anochecer del día de la boda; de lo contrario, morirá desangrado. Pero hay una condición aún más inquietante, porque no se trata de encontrar al “amor verdadero”, sino de creerlo sin ninguna duda.

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Mientras el tiempo avanza, Rachel intenta reconstruir el origen de esta condena que se remonta a siglos atrás, cuando una mujer pactó con la Muerte para recuperar a su amado. A partir de entonces, cada generación quedó atrapada en ese ciclo. En paralelo, su relación con Nicky (Adam DiMarco) comienza a resquebrajarse por las dudas, secretos y la falta de confianza que ponen en jaque no solo el vínculo, sino también su supervivencia.

El desenlace llega en el momento más esperado con la boda. Rachel decide no recurrir a soluciones artificiales y apuesta por su intuición, convencida de que Nicky es su alma gemela. Sin embargo, él no logra sostener esa certeza. En el altar, sus dudas terminan por romperlo todo y se niega a casar, desestima la maldición y deja a Rachel expuesta al peor escenario posible.

A partir de ese instante, la tragedia se desata. La maldición se expande al linaje de Nicky y comienza a cobrarse nuevas víctimas. En un intento desesperado por revertir lo ocurrido, él accede a casarse, pero ya es demasiado tarde. Rachel, que ha perdido toda fe en él, termina sellando su destino con la muere tras unirse a alguien que ya no considera su alma gemela.

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Con un final impactante, Rachel debe enfrentar un destino atroz.

Con un final impactante, Rachel debe enfrentar un destino atroz.

El giro final redefine por completo la historia. Rachel no desaparece, sino que renace como la nueva “Testigo”, una figura condenada a presenciar, por generaciones, las bodas marcadas por la misma maldición que la destruyó. Su transformación implica tanto castigo como continuidad, ya que ahora es parte activa del ciclo que antes intentó evitar.

Así, el cierre no ofrece redención, sino la inquietante idea de que el verdadero horror no está en la muerte, sino en repetir eternamente los errores del pasado.

Quién es quién en la serie: el reparto

  • Camila Morrone: Rachel
  • Adam DiMarco: Nicky
  • Gus Birney: Portia, la hermana menor de Nicky
  • Karla Crome: Nell, la segunda esposa de Jules
  • Sawyer Fraser: Jude, el hijo de Jules
  • Jeff Wilbusch: Jules, el hermano mayor de Nick
  • Ted Levine: Boris, el padre de Nicky
  • Jennifer Jason Leigh: Victoria, la madre de Nicky

Tráiler de "Algo terrible está a punto de suceder"

Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Tráiler oficial | Netflix

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