Terror en Netflix: así es el final explicado de "Algo terrible está a punto de suceder"

El final de " Algo terrible está a punto de suceder " no solo cierra una historia de terror , sino deja una sensación incómoda que persiste más allá de la pantalla. Entre decisiones emocionales, una maldición ancestral y una boda condenada, la nueva serie de Netflix construye un desenlace tan perturbador como inevitable , donde el amor y el destino chocan de forma brutal.

La historia sigue a Rachel (Camila Morrone), una joven que, a días de su boda, descubre que pertenece a un linaje marcado por una maldición devastadora . Según esta regla, cada integrante de su familia debe casarse con quien considere su alma gemela antes del anochecer del día de la boda ; de lo contrario, morirá desangrado . Pero hay una condición aún más inquietante, porque no se trata de encontrar al “ amor verdadero ”, sino de creerlo sin ninguna duda.

La serie se estrenó el pasado 26 de marzo y tiene 8 capítulos.

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Mientras el tiempo avanza, Rachel intenta reconstruir el origen de esta condena que se remonta a siglos atrás, cuando una mujer pactó con la Muerte para recuperar a su amado. A partir de entonces, cada generación quedó atrapada en ese ciclo . En paralelo, su relación con Nicky (Adam DiMarco) comienza a resquebrajarse por las dudas, secretos y la falta de confianza que ponen en jaque no solo el vínculo, sino también su supervivencia .

El desenlace llega en el momento más esperado con la boda . Rachel decide no recurrir a soluciones artificiales y apuesta por su intuición, convencida de que Nicky es su alma gemela . Sin embargo, él no logra sostener esa certeza. En el altar, sus dudas terminan por romperlo todo y se niega a casar , desestima la maldición y deja a Rachel expuesta al peor escenario posible.

A partir de ese instante, la tragedia se desata. La maldición se expande al linaje de Nicky y comienza a cobrarse nuevas víctimas. En un intento desesperado por revertir lo ocurrido, él accede a casarse, pero ya es demasiado tarde. Rachel, que ha perdido toda fe en él, termina sellando su destino con la muere tras unirse a alguien que ya no considera su alma gemela.

Serie - terror - Netflix (1) Con un final impactante, Rachel debe enfrentar un destino atroz. Foto: Netflix

El giro final redefine por completo la historia. Rachel no desaparece, sino que renace como la nueva “Testigo”, una figura condenada a presenciar, por generaciones, las bodas marcadas por la misma maldición que la destruyó. Su transformación implica tanto castigo como continuidad, ya que ahora es parte activa del ciclo que antes intentó evitar.

Así, el cierre no ofrece redención, sino la inquietante idea de que el verdadero horror no está en la muerte, sino en repetir eternamente los errores del pasado.

Quién es quién en la serie: el reparto

Camila Morrone: Rachel

Rachel Adam DiMarco: Nicky

Nicky Gus Birney: Portia, la hermana menor de Nicky

Portia, la hermana menor de Nicky Karla Crome: Nell, la segunda esposa de Jules

Nell, la segunda esposa de Jules Sawyer Fraser: Jude, el hijo de Jules

Jude, el hijo de Jules Jeff Wilbusch: Jules, el hermano mayor de Nick

Jules, el hermano mayor de Nick Ted Levine: Boris, el padre de Nicky

Boris, el padre de Nicky Jennifer Jason Leigh: Victoria, la madre de Nicky

Tráiler de "Algo terrible está a punto de suceder"