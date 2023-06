Netflix: la adictiva miniserie que conquista al público en 7 episodios.

"Nos fascina su esperanzadora historia. Lo que esperamos es que el proceso para llegar hasta ese punto esperanzador se llene de momentos auténticos y satisfactorios" valoró el sitio Decider.

En total son 7 capítulos con una duración promedio de 45 minutos. Una historia que ya conquista los corazones de todo el mundo.

Federico Cesari

Fotinì Peluso

Andrea Pennacchi

Dirección

Dirección: Francesco Bruni

Everything Calls for Salvation | Official Trailer | Netflix