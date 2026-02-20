Murió Eric Dane, el actor que marcó una era en Grey's Anatomy

En las últimas horas, una noticia sacudió a Hollywood y entristeció a fanáticos de todo el mundo: Eric Dane falleció a los 53 años. El actor, recordado por su carrera en Grey's Anatomy, dejó una profunda huella. A continuación, te contamos todos los detalles.

Adiós a Eric Dane, el inolvidable actor de Grey's Anatomy La muerte de Eric Dane generó una profunda conmoción en la industria del entretenimiento. De acuerdo con distintas fuentes, el actor falleció luego de atravesar una larga y dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que había hecho pública tiempo atrás.

La confirmación llegó a través de un mensaje difundido por su familia en redes sociales. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron en el comunicado oficial. Allí también destacaron que el actor “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

Eric Dane (2) El actor Eric Dane tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) En el texto, sus seres queridos resaltaron además el compromiso que Dane asumió desde el momento en que recibió el diagnóstico. “A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, señalaron, subrayando su voluntad de transformar el dolor personal en un mensaje de esperanza.

Eric Dane alcanzó fama internacional gracias a su recordado papel como Mark Sloan, el carismático y provocador cirujano de la exitosa serie Grey's Anatomy, un personaje que lo convirtió en ícono de la televisión y lo dejó para siempre en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo.