Murió el actor Jason David Frank, Tommy en Power Rangers.

El experto en artes marciales se refería al fallecimiento de Frank citándolo como “un hermano de otra madre”. “QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en shock Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho ”, lamentó. Y agregó: “Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, preso para que Dios los lleve a través de este momento difícil”, concluyó.

Walter EJones, quien dio vida a Zack, el Power Ranger Negro, manifestó en su cuenta de Instagram: "Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial".

El reconocido artista BossLogic también se expresó en la red: "Descansa en paz Jason David Frank Hablamos hace unas semanas... Esto es desgarrador. Mis condolencias a la familia..".

"No quería creerlo. Todavía no quiero (...) He estado trabajando con él en un proyecto, me enteré a través de eso y de las mutuas personas con las que ambos trabajamos. Estoy sorprendido y con el corazón roto como todo el mundo. Habiendo conocido a Jason en la Comic Con de Dublín en 2019, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos".

Cómo murió el Power Ranger Verde

Si bien la información entorno a la muerte de Jason David Frank es escueta, antes de la confirmación de su representante, un usuario de Twitter anunció la noticia y contó que el trascendido era que el actor había tomado la decisión de quitarse la vida. La familia del actor no se ha pronunciado sobre su deceso.

"Se ha confirmado que Jason David Frank, residente de Houston desde hace mucho tiempo, murió anoche. Se ha informado que se suicidó. Su entrenador y amigo cercano Mike Bronzoulis aquí en Houston Texas confirmó la noticia esta mañana. RIP JDF 1973-2022", escribió el usuario @delinthecity_

Quién era Jason David Frank

El actor saltó a la fama interpretando a Tommy Oliver, el Ranger Verde, en la exitosa serie Power Rangers y, aunque el papel sólo estaba previsto para 14 episodios, demostró ser tan popular que fue traído de vuelta como el Ranger Blanco y el nuevo líder del equipo. / Exitoína