"Mi pobre angelito": así luce hoy Joe Pesci, actor que interpretó al ladrón Harry Lyme

Tras años haciendo buenas interpretaciones y canciones, consiguió sus primeras apariciones en largometrajes. Después de ciertos proyectos exitosos, su carrera se estancó, hasta que en 1990, coprotagonizó la taquillera Home Alone (Mi pobre angelito). Allí, le dio vida a Harry Lyme, uno de los dos ladrones torpes que intentaban robar la casa del joven personaje protagonista.

Joe Pesci1.jpg Así luce hoy Joe Pesci

Después de la exitosa entrega, retomó su papel en la secuela Home Alone 2: Lost in New York, que resultó la tercera película más taquillera de 1992. A partir de allí, su vida fue un sube y baja constante, con muchas idas y vueltas en el mundo de la actuación.

Joe Pesci2.jpg Joe Pesci en la actualidad

Su última participación en la pantalla grande fue en "Day of the Fight". Pese a esto, el actor y cantante estadounidense nunca dejó de sorprender al mundo con sus notorias habilidades para interpretar personajes duros y volátiles. A sus 81 años, Pesci disfruta de la vida, en compañía de sus seres queridos. / Wikipedia