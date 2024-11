Megan Fox y Machine Gun Kelly: el anuncio de su primer hijo y la historia de una relación única

Megan Fox y Machine Gun Kelly: entre el amor, la pérdida y la reconciliación

El romance entre Megan Fox y Machine Gun Kelly (nombre real Colson Baker) es mucho más que una relación común de celebridades. Desde beber la sangre del otro como símbolo de su compromiso hasta diseñar un anillo de compromiso que causa dolor si se intenta quitar, la pareja mostró una conexión intensa. Se conocieron en 2020 durante el rodaje de “Midnight in the Switchgrass” (“Medianoche en Switchgrass: el asesino anda suelto”), donde su atracción fue inmediata, y desde entonces comparten un vínculo que ellos mismos han descrito como "profundo y espiritual". Según Fox, "nos pedimos magia bajo un árbol y, tras pasar juntos por el infierno y momentos que jamás imaginé, me pidió que me casara con él".