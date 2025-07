"Me esperaba mucho más": la dura reacción de Luck Ra contra su equipo en La Voz Argentina

Aunque ambas tuvieron momentos destacados, sus performances no lograron convencer a todos los jurados .

Miranda dio su devolución: " Me parece que para continuar en el programa es necesario cierto nivel vocal ... Me parece que las dos tienen mucho por trabajar todavía."

Embed - Lucía Lencina vs. Patricia Cucchietti - “Pega la vuelta” - Batallas - La Voz Argentina 2025

Lali comentó: "Estuvo muy fallido lo de las dos. No sé, primo que vas a buscar vos para que continúe en tu equipo en ese caso, pero estuvo estuvo complicada, digamos, la performance."

Soledad agregó: "Siento que no fue una buena noche, la verdad. No que no pudieron hacer que esta canción sea la mejor performance que soñaban..."

Al momento de tomar una decisión, Luck Ra le dio la razón a sus compañeros: "Me esperaba mucho más de dos personas tan explosivas y tan energéticas". Finalmente, se inclinó por Lucía, quien continúa en carrera dentro del certamen.