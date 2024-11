Marina Calabró se une a Gran Hermano: la sorpresiva salida de Marisa Brel.

“Yo estuve con Juan Alberto Badía en el primer Gran Hermano. Nací en ese canal, amo a Telefe y estoy súper agradecida aunque no me llamen, está todo bien, pero no quiere decir que no esté de acuerdo y que me duela”, contó en Bondi.

La reacción de Brel ante la noticia

Brel detalló cómo se enteró de la decisión: “Llamé al productor general y le pregunté cómo viene el año para organizarme, y me dijo: ‘Sos una genia, sos la mejor, pero no te tenemos en cuenta para este año. Perdón’”.

Ángel de Brito apunta a Santiago del Moro

Ángel de Brito señaló en LAM que la decisión de bajar a Marisa Brel y sumar a Marina Calabró habría sido tomada por Santiago Del Moro.

¿Qué dijo Marina Calabró sobre Marisa Brel?

En un móvil de LAM, Marina se mostró entusiasta ante esta nueva etapa televisiva y confesó que, lejos de tener dudas, se “subió enseguida” a la propuesta del conductor, Santiago del Moro.

Al ser consultada sobre Marisa, Calabró lamentó su desvinculación: “La escuché. Me conmovió verla tan dolida. La conozco de compañera de muchos años, y es una periodista tremenda, sé lo mucho que ama el programa y el formato".

Y agregó: “No tengo ni idea de las razones o las causas (de por qué no la convocaron)”.