image.png Marcelo Tinelli se mostró muy enamorado junto a Milett Figueroa

En las puerta del teatro, un notero de Intrusos le consultó a la pareja acerca del romance a lo cual Marcelo respondió: “A mí ella me encanta, lo digo en todos lados, se lo digo a ella en la cara también. Totalmente, me parece una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. No nos conocemos tanto, pero digo, si se da, se dará".