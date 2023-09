Luis Brandoni criticó a Ricardo Darín por "Argentina, 1985": "¿Cómo hiciste para hacer esa película, que es una canallada?"

Según Brandoni, Raúl Alfonsín, uno de los presidentes más importantes de la historia argentina por su papel fundamental en la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) e impulsar el Juicio a las Juntas, no recibió el reconocimiento adecuado en "Argentina, 1985". El actor dijo “el gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio”.

“Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’”. Y luego agregó: “Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”. Más allá del malestar con su colega en "La odisea de los giles", Brandoni resaltó que Darín no tiene una inclinación política definida e incluso recordó el intercambio de palabras que tuvo en su momento Darín con Cristina Kirchner cuando éste cuestionó el abultado patrimonio de la vicepresidenta.

“Ahora lo que me ocupa más la cabeza es la política. La situación política del país. Es lo que me ocupa o me preocupa más. Porque de algún modo estoy en el otoño de mi vida profesional. Cuando era joven yo quería ser actor y tenía la pretensión de vivir de mi trabajo. Y la verdad es que lo logré, con mis más y mis menos, con buenos momentos y otros no tanto”, reconoció Brandoni./Infobae y Cadena 3.