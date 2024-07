Llega a Disney+ una película que te inspirará

Disney+: reparto de la película “La joven y el mar”

La cinta también protagonizada por Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston y Glenn Fleshler, está dirigida por Joachim Rønning y fue escrita por Jeff Nathanson, basada en el libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World de Glenn Stout. Los productores son Jerry Bruckheimer, Chad Oman y Jeff Nathanson, con John G. Scotti, Daisy Ridley y Joachim Rønning como productores ejecutivos.