La película que dura menos de 2 horas y arrasa en HBO MAX.

“Estafadoras en oferta” tiene una duración total de 1 hora 50 minutos, ideal para aquellas personas que prefieren films más cortos. Por lo entretenido del argumento y también por el ritmo de la película, el tiempo se pasa volando.

Quién actúa en la película más vista de HBO MAX

Uno de los principales atractivos de la producción es la participación de la reconocida actriz Kristen Bell, una cara que rápidamente podemos asociar a comedias exitosas tanto en cine como en televisión. The Good Place, serie que puede verse en la plataforma de streaming Netflix, es una de sus series más populares y la que terminó de catapultarla como una estrella.

Elenco de "Estafadoras en oferta"

Kristen Bell como Connie

Kirby Howell – Baptiste como Jojo

Vince Vaughn como Simon Kilmurry

Paul Walter Hauser como Ken

Bebe Rexha como Tempe Tina

El film es dirigido por Aron Gaudet y Gita Pullapilly

Tráiler de la película más vista en HBO MAX

Queenpins | Official Trailer [HD] | In Theaters September 10 and coming soon to Paramount+