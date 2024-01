La Mona Jiménez cumplió años y contó cómo cuida su salud

En el día de su cumpleaños, el Mandamás expresó su alegría y amor, anticipando su actuación en el Festival Bum Bum. “Lo único que pido es no mojarme por eso cambié el horario por el mal tiempo que empieza a las 2 de la mañana. Voy a cantar de las 10 de la noche hasta las 12. No de la 1 de la mañana hasta las 3”, avisó. Jiménez, consciente de su salud, recuerda su caída en Miami y contó cómo cuida su salud. “Después de eso me compré una bicicleta acuática y ando en bicicleta en el agua. Ahora me estoy comprando una pantalla porque quiero correr con ciclistas”, indicó.