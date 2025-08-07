La magia del cine en vivo: llega al Teatro Plaza "Hans Zimmer Sinfónico – Segunda Parte"

Tras el éxito arrasador de su primera edición, la Orquesta Barroca de Mendoza regresa al escenario del Teatro Plaza de Godoy Cruz con “Hans Zimmer Sinfónico – Segunda Parte”. La cita será el próximo sábado 9 de agosto a las 21, en un espectáculo en vivo que promete transportar al público a través de las bandas sonoras más memorables del compositor alemán.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Orquesta Barroca de Mendoza (@orquestabarrocademendoza) Hans Zimmer Sinfónico vuelve al Teatro Plaza Con una selección de partituras que marcaron un antes y un después en la historia del cine contemporáneo, la Orquesta Barroca presentará un concierto sinfónico épico, acompañado por proyecciones en pantalla gigante de películas inolvidables. El repertorio incluirá títulos como Interestelar, Pearl Harbor, Superman, Gladiador, Kung Fu Panda y Piratas del Caribe, entre otros clásicos.

Bajo la dirección de Hugo Mariano Peralta, la puesta en escena combinará música en vivo, imágenes cinematográficas y un imponente juego de luces, en una experiencia inmersiva que conecta la emoción del séptimo arte con la intensidad de la música en directo.

Las entradas se encuentran a la venta en www.entradaweb.com.ar.