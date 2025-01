Juan Cucchiarelli, el mendocino que la rompe en Los Piojos: "Se viene una sorpresa"

Entrevista con Juan Cucchiarelli, el mendocino que la rompe en Los Piojos

A principios de septiembre y en medio de una ola de rumores, Los Piojos anunciaron su regreso a los escenarios tras 15 años de ausencia.

Meses atrás, Juan Cucchiarelli, que en ese momento estaba haciendo un sinfónico con Ciro y Los Persas, recibió la propuesta de ser parte del regreso de los rituales piojosos.

“Me enteré durante una gira con Ciro y Los Persas. Era el primer día de ensayo de una gira por Uruguay, salimos con Joaquín Guevara y Andrés (por Ciro), a ver una banda. Estábamos tomando un fernet y me dice, ‘¿Che te gustaría participar de la vuelta de Los Piojos, estás para eso?’ Yo tenía un vaso de fernet en la mano y me tembló. Casi se me cae. Le dije, ‘más vale, obvio’. Y al otro día ya me junté con el manager para que me contaran todo. Ahí me vine a Mendoza con la primicia de que iba a estar”, contó Cucchiarelli.

Luego agregó: “Desde el primer ensayo hasta los cinco estadios que hemos hecho, ha sido una locura total. Es un privilegio que me hace sentir muy feliz”.

El músico mendocino destacó la “libertad” que le dio la banda para trabajar, y destacó que Andrés Ciro “dejó que organizara toda la parte de los teclados”. “Desde el primer día me hicieron sentir parte de esa gran familia piojosa”, explicó.

Ahora, con cinco conciertos en la espalda, Cucchiarelli recuerda con una sonrisa todo el tiempo que debió ocultar la primicia del regreso de Los Piojos. “Fue terrible, una de las peores partes. Hasta que confirmaron la vuelta, no podías decir nada. Fue una cosa de locos. No le dije ni a mis amigos. La única que sabía era mi novia”, contó, entre risas.

Lejos de ocultar el futuro, el músico admitió que continúa con varios proyectos personales, pero también contó algo de cómo seguirá la historia de Los Piojos.

“Lo que todos saben, se vienen los dos shows en La Plata, después viene el Cosquín y Quilmes. Y se viene una fecha sorpresa en mayo, pero no puedo decir nada. Después veremos. Quizás se detiene todo un poco”, explicó Cucchiarelli, agregando que, posiblemente, a mitad del 2025 haya un stand by en la vida de Los Piojos y cada integrante de la banda continúe con sus proyectos personales.

