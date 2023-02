Gran Hermano: Julieta le advirtió a Camila de las intenciones de Alfa.

La relación de Alfa y Camila no deja de generar repercusiones y opiniones de todo tipo, y este jueves en El Debate de Gran Hermano 2022 pasaron un video en el que Julieta Poggio le advierte a la joven pianista las intenciones que el hombre de 61 años tiene con ella.

"Yo a Alfa lo veo como modo paterno, nunca lo podría ver en otro ambiente, con él ya lo aclaramos", aseguró Cami y Julieta, tajante, le dijo: "No boluda, él dijo que afuera estaría con vos. Te lo digo porque lo tendrías que saber".

"Yo no chicas, mi novio más grande tuvo 25 años", respondió Camila.

"En la fiesta él hizo ese comentario, te lo quería decir para que lo sepas y veas como te sentís con eso", sumó Disney, y Camila respondió "gracias por avisarme, pero yo siento que él no es así, que no me da ninguna señal".