Gran Hermano: Alfa metió la pata y reveló un dato sorpresa.

La maleta todavía no se abrió yen las redes sociales circularon muchas teorías sobre qué podría contener, desde la fecha de la final hasta premios para los cuatro participantes que siguen en juego. Sin embargo, el propio Walter metió la pata y confesó que se trata de un objeto que estuvo prohibido durante toda la competencia.

El insólito error ocurrió este viernes durante La Noche de los Ex. "¿Qué hay en la valija?", le preguntó Robertito Funes Ugarte a los panelistas. Se trataba de una invitación para que cada uno aportara distintas teorías, pero Alfa contestó de inmediato, de forma contundente y sin dudar: "Un celular".

"Yo no sé qué hay, eh. Lo aclaro porque a mí me preguntaron más de una vez qué hay adentro de la valija. No tengo ni la menor idea. Yo entré con la valija cerrada", aseguró. Sin embargo, la teoría se hizo viral en redes y muchos recordaron que los finalistas de ediciones anteriores pudieron usar teléfonos para pedir el voto del público. Fuente: Rating Cero