Gran Hermano: acusan al programa de censuras

“ No me dejaron ”, sentenció la influencer quien luego contó que no fue el único tema por el que fue censurada por las autoridades.

“No me dejaron, igual que cuando fue el debate de Romi me dijeron que me tranquilice y que no diga…”, agregó. En ese caso, se trató de toda su vinculación política y los bienes por los que fue cuestionada en los medios como un claro caso de corrupción. Si bien es sabido que en la televisión está prohibido hablar sobre estos temas, los jugadores aprovechan a las redes sociales para despacharse.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

C5N