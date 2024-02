Fernando Ruiz Díaz volvió a su casa después de sufrir un ACV: "Fue gravísimo"









Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, fue dado de alta después de permanecer doce días en el Hospital de Clínicas debido a un accidente cerebrovascular (ACV). El músico compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores sobre su estado y agradecer a quienes lo acompañaron durante este difícil momento.

En el video, Ruiz Díaz, visiblemente emocionado, expresó: "No sabía que había sido tan heavy, pero fue gravísimo lo que me pasó. Solo el equilibrio tengo que recuperarlo... Fue un ACV fuertísimo, un infarto cerebral... Y tengo una cosita en el corazón que después tendré que operar", dijo al hablar de las secuelas.

image.png Fernando Ruiz Díaz volvió a su casa después de sufrir un ACV: "Fue gravísimo" La emotiva reflexión de Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu El cantante agradeció a su familia y a la familia de Catupecu Machu, destacando el amor recibido en el Hospital de Clínicas. "No se puede creer. Por suerte se me ocurrió llamar al profesor doctor Luis Sarotto, que es un gran amigo. También al cardiólogo Fernando Carle y todo el equipo del increíble Hospital de Clínicas José de San Martín, que me salvaron", declaró.

Ruiz Díaz hizo hincapié en la importancia del Hospital de Clínicas y la salud pública, asegurando: "Estuve en el mejor lugar, con los mejores y me salvaron. Me agarraron a tiempo y me dieron amor. Ahora tengo un camino por delante para la recuperación".

El cantante, quien anunció que pronto retomará la producción del próximo disco de Catupecu Machu, compartió su experiencia espiritual durante el episodio de salud: "Los milagros existen y ahora salía caminando y decía: 'Soy un milagro caminando'. Se ve que arriba no me querían. La vida es muy larga, larguísima, porque ya no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso". Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Ruiz Diaz (@ferruizdiazok) En su mensaje final, Ruiz Díaz expresó su agradecimiento con una sonrisa y añadió palabras en el epígrafe, destacando esta "nueva vida" que le ha sido otorgada y la intensidad de sus experiencias, comparándolas con la "Analogía de la Caverna de Platón". Este episodio llevó a la cancelación de la gira por Europa de Catupecu Machu, programada para visitar Madrid, Barcelona, Mallorca, Dublín y Berlín. La recuperación de Fernando Ruiz Díaz será seguida de cerca por personal médico, mientras sus seguidores celebran su retorno a casa y aguardan por nuevas canciones./TN