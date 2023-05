Falleció Andy Rourke, el ex bajista de The Smiths

Andy Rourke , bajista de la banda británica The Smiths , falleció a los 59 años de un cáncer de páncreas , anunció en redes sociales su ex compañero, el guitarrista Johnny Marr.

En Instagram, el músico publicó un relato pormenorizado de su historia con Rourke: "Andy y yo nos conocimos en la escuela en 1975. Éramos mejores amigos, íbamos juntos a todas partes . Cuando teníamos quince años me mudé a su casa donde vivía con sus tres hermanos y pronto me di cuenta de que mi compañero era una de esas raras personas a las que a nadie le cae mal".

Resaltó al respecto su interpretación en la canción "The Queen Is Dead" al destacar: "Fue tan impresionante que me dije a mí mismo: 'Nunca olvidaré este momento'. "Es una cuestión de orgullo y de tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en el Maddison Square Garden en septiembre de 2022", concluyó.

Liderada por Morrissey y conformada por Rourke, Marr y el baterista Mike Joyce, The Smiths tuvo una serie de éxitos en la década de 1980 con canciones como 'Heaven Knows I'm Miserable Now' y 'Girlfriend In A Coma'.

Andy Rourke dies: The Smiths' most famous songs

La banda, impulsada por Marr y Morrissey, se separó en 1987 y a lo largo de su carrera lanzó álbumes como 'The Smiths' y 'Meat is Murder'.

La desaparición del cuarteto de Manchester fue una de las más sonadas en el mundo de la música del Reino Unido, cuyas consecuencias llevaron a Joyce y Rourke a litigar con Morrissey y Marr en los tribunales por cuestiones de derechos de autor en 1989, informó la prensa internacional.

Fuente: Télam