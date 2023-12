En Gran Hermano discutieron sobre Milei y hubo tensión: "No lo repitas"

"¡Mal! Yo quería ver la... ¿Ustedes votaron a Milei?", preguntó con picardía Zoe y de forma inmediata Joel contestó: "Ay, no se dice eso". Isabel agregó con seriedad: "Ni escuché qué dijo, no lo repitas. No sé qué es, pero no lo repitas" y el azafato repitió: "No lo repitas", por lo que acto seguido cambiaron de conversación a las ojotas de Zoe.