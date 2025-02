El premio polémico de Wanda Nara: ¿un reconocimiento real o un galardón "trucho"?

“Me dicen que hay que aplicar para el premio . O sea, vos te tenés que postular . Está organizado por una ex Miss Universo y su marido, que es productor ”.

Además, agregó que la premiación no contaba con la presencia de grandes celebridades:

“No es que van famosos. Es como si acá se organizara algo en Caballito, qué sé yo”.

El video que pone en duda el Europa Awards

Minutos después, el estilista y asistente de Wanda Nara, Kennys Palacios, salió al cruce con un comentario irónico:

“No hay tiempo para responderle a Fernanda Iglesias. Que siga resentida con la vida”.

Por su parte, Wanda Nara negó haberse postulado y desestimó las acusaciones:

“¿Qué postularse si yo no sabía ni si existía este premio? Me enteré cuando me llamaron porque estaba nominada”, según publica Primicias Ya.

Un evento que despertó dudas en redesLuego de la ceremonia, se viralizaron videos donde se ve a Wanda Nara en un salón mínimo, rodeada de los otros nominados. Junto a Kennys Palacios, aprovecharon la entrega para grabar historias virtuales, alimentando aún más las dudas sobre la legitimidad del Europa Awards.