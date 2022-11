El drástico cambio físico de Miriam Lanzoni.

Miriam Lanzoni se prepara para iniciar el rodaje de Saldar la deuda, una película inspirada en la vida de su madre. Y más allá de lo que representa este proyecto a nivel emocional, se sometió a un impactante cambio físico para componer a su personaje. "Saltar al vacío. Apostando todo, hasta la última gota de suspiro… Así, siempre", escribió en sus redes junto a una imagen en la que se puede apreciar que se rapó el pelo y subió varios kilos.

"Tengo que prestarle el cuerpo y las emociones al personaje. Llevo aumentando 9 kilos. El tema del peso fue una propuesta de lo que necesitaba el personaje, me costó mucho subir. Mi novio quedó shockeado por el pelo. Hay un cambio y un trabajo muy profundo, hay una cosa de actitud y él por momentos no lo entiende", reveló la actriz chaqueña.

lanzoni.webp Además, contó con humor que una vecina la confundió con un chico, ya que no estaba acostumbrada a verla con el pelo tan corto. "Es la primera vez que me lo corto así, y me lo van a hacer más corto, me lo hice para la película que voy a hacer que retrata la vida de mi mamá", señaló en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y dio detalles de la película: "Me pareció un desafío súper interesante. La vamos a empezar a rodar ahora en noviembre, esto lleva un trabajo de cinco años, ahí empecé a escribir esta historia. Mi madre sufrió violencia de género y la familia entera, nunca lo conté esto, a mí nunca me nació contarlo y me costaba, estas cosas hay que decirlas porque es lo único que va a traer sanación".

El rodaje se va llevar a cabo en Chaco, donde sucedieron los hechos reales. "Es un propósito mío hacerlo en mi provincia, hay un montón de cosas de esa provincia que la gente no conoce, en el interior hay un talento muy polenta", enfatizó la exmujer de Alejandro Fantino. Y destacó la importancia de mostrar una problemática como la violencia de género en la pantalla grande: "Mi manera es a través de una película, es la manera que me viene mejor, hay que hablarlas estas cosas porque siguen pasando, es una manera de homenajear no sólo a mi madre sino a las madres en general, yo lo pasé en carne propia".