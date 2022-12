Coti de Gran Hermano: rumores de embarazo para la correntina.

En la casa de “ Gran Hermano 2022”, Coti confesó que la pastilla anticonceptiva que encontraron en el baño era suya. Y a la hora de las confesiones, Alfa no dudó en relatar cómo vendió un auto “trucho” (roto), que a su vez se lo habían vendido a él. Escucharon varios gritos en la casa, uno que apoyaba a full a Coti, gran jugadora, y otro a Salta (Marcos).

Además de la tensión adentro, afuera, no todos los productores de “ Gran Hermano Argentina ” están contentos con lo que les toca hacer. Como se sabe, es una coproducción entre Paramount, Pluto TV, Telefe y Kuarzo, que es quien pone a los productores de “GH”, de los cuales hubo renuncias. Por lo demás, este jueves entran dos nuevos jugadores a la casa, que elige la producción a dedo, o según su criterio.

Y el miércoles 22 ingresará un ex que elegirán los 10 encerrados que quedan. Todavía no está el mecanismo para que el público elija a los dos ex que quieren adentro, que será después de Navidad. Fuente: Diario Show