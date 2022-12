Ariel Blasco: "Estoy enamorado de la Comedia Municipal"

-Rafael Spregelburd es uno de los actores, directores teatrales y dramaturgos más interesantes y prestigiosos de la escena actual, ¿qué atractivos reúne la obra “Todo”, de su autoría, para la hayas elegido para realizarla en la provincia?

-Creo que la Comedia como instancia debe ser una instancia de celebración. Muchas veces cuando decimos que tenemos que cuidar la Comedia como espacio, se piensa solo en la responsabilidad de la Municipalidad (que es cierto) pero a veces también tiene que ver con nosotros, los hacedores. En presentar propuestas serias, proyectos sólidos, propuestas que nos desafíen, que nos cuestionen, que estén a la altura de la historia y la importancia de la Comedia. Es la manera, creo, de no perder los espacios ni la importancia que estos tienen para la comunidad. En ese sentido, un texto como el de Rafael Spregelburd es una bomba. Creo que un texto que nos pregunta todo el tiempo sobre cuáles son las características – si es que las hay - que tiene un pueblo, ya sea país, provincia, comunidad o lo que sea, es muy valioso.

La Comedia Municipal es un espacio muy custodiado por la comunidad artística, en el que el municipio capitalino llama a concurso público para producir un espectáculo teatral con la conformación de un elenco integrado por dirección, asistencia de dirección y producción y escenografía. Este año además sumó el rol de tramoyista y seis cargos artísticos dentro de los cuales, cinco fueron destinados a intérpretes actorales y uno a diseño y operación de luces, según apunta la comuna.

De este modo Blasco, que tiene una larga trayectoria también en el mundo del audiovisual, formó su equipo y eligió a su elenco. Un grupo de actores y actrices conformado por Manuel García Migani, Pablo Ariel Díaz, Rodrigo Casavalle, Salomé Boustani y Tania Casciani. Y en la asistencia de dirección y producción a la talentosa Celeste Taroppio.

-¿Cómo fue la elección del elenco?, ¿qué perfiles actorales necesitabas para esta obra?

-Los casting siempre son fascinantes y crueles por partes iguales. Fascinantes porque si realmente uno está abierto a la sorpresa, pueden pasar cosas geniales. Y crueles, porque siempre hay gente que va a quedar afuera. Y muchos de los motivos por lo que terminas eligiendo a uno u otro, no tiene que ver con lo actoral, sino con infinidad de otros factores. En una provincia como la nuestra, donde además nos conocemos todos y somos amigos, es doblemente doloroso. En el caso de Todo ninguno de los personajes tenía alguna cualidad o característica que fuera determinante. No era como en el caso de La Felicidad, donde el personaje de Christopher, el robot, requería una corporalidad particular. En este caso no solo no había particularidad, sino que además todos los personajes tenían más o menos la misma edad y cada uno hace dos o tres personajes distintos. Lo que hicimos con Celeste Taroppio, asistente de dirección y productora, fue tratar de pensar en el ensamble completo, imaginarlos todos juntos y que cada uno de ellos tuvieran la suficiente amplitud de registros, no solo para los distintos personajes, sino también para los distintos tonos de las escenas. Lo que terminó resultando en, al menos para mí, una suerte de dream team. No puedo estar más chocho con el elenco que se formó.

-Después de William Prociuk con “Pequeños Círculos” y “La felicidad”, de Javier Daulte, “Todo” es tu tercera vez dirigiendo una Comedia Municipal, ¿qué expectativas tenés con la respuesta del público? ¿Qué te gustaría que pase?

-Estoy enamorado de la Comedia Municipal. Como espacio, como instancia, como forma de laburo, todo. Estoy muy contento de estar otra vez presentando una obra en este contexto. Cada propuesta ha sido diferente, en este caso creo que el texto es más complejo que en las Comedias anteriores. Creo, de hecho, que es el texto más difícil que he montado. Es un texto de ideas, de conceptos más pesados, donde figura y fondo se confunden permanentemente. Lo mágico de la dramaturgia de Spregelburd es que logra todo eso sin renegar humor, sin perder juego y entretenimiento. La expectativa, como en casi todas las obras que he hecho, es que el público pueda divertirse, disfrutar, pasarla bien. A su vez creo que la obra permite, al espectador que tenga ganas, rascar y poder encontrar más y más para profundizar. Yo puedo jugar con eso, hacerle saber que hay más, pero ese trabajo es personal y tiene que ver con cada espectador.

Estreno de "Todo" en el Quintanilla

La obra "Todo", tendrá su primera presentación el sábado 10 de diciembre a las 21:30 en el teatro Quintanilla. Las entradas tienen un valor de $800, con un descuento para jubilados y estudiantes de $600. Se pueden adquirir en este link.

Las funciones continuarán el viernes 16 y el sábado 17 de diciembre a las 21; y el miércoles 21 y el jueves 22 de diciembre a las 21.30.

Obra para mayores de 14 años. Duración: 90 minutos.

