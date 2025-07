Ale Sergi fulminó a un participante y lo dejó expuesto en La Voz: "No sé si te quiero volver a ver"

Luis González y Javier Dadamo se enfrentaron en una batalla por su continuidad en el team Soledad. Para esta ocasión, interpretaron el tema " Baby One More Time " de Britney Spears.

La performance de ambos no fue la más destacada . Según se pudo observar en las imágenes, Javier se “sobrepasó” de energía , algo que los coaches no dudaron en señalarle.

Embed - Luis González vs. Javier Dadamo - “Baby one more time” - Batallas - La Voz Argentina 2025

Luego, Luck Ra continuó: "Hubiese tenido movimientos más controlados, porque es una realidad lo que dijo Lali de que a nivel presencia sí puede ser que Lucho se haya quedado un poco más quietito."

Después, Ale Sergi, de Miranda, no se guardó nada y apuntó contra el participante: "Me parece que cuando das todo y se nota que hasta ahí llegas, no sé si te quiero volver a ver. Es divino moverse, cantar, pero no sobreexigirse al punto de tal vez e poner en riesgo la música."

Finalmente, La Sole coincidió con sus compañeros y, al momento de elegir, se inclinó por Luis, quien continúa en pie en el certamen musical más importante del país.