Reciclaje creativo

Transforma latas de gaseosa en macetas únicas para tus plantas de suculentas

Un truco de reciclaje convierte latas en macetas para plantas, con diseño original y fácil de hacer en casa.

Transforma latas de gaseosa en una maceta para suculentas única

Transforma latas de gaseosa en una maceta para suculentas única

 Por Analía Martín

Las plantas suculentas se ganaron un lugar especial en los hogares mendocinos por su resistencia y estética. Con un poco de creatividad y materiales simples, es posible darles un espacio único sin gastar de más. El truco está en reciclar latas de gaseosa y transformarlas en macetas originales que suman verde y estilo al ambiente.

Reciclaje y plantas: una dupla perfecta

El reciclaje es una tendencia que crece en Mendoza y en todo el país. Las latas de aluminio, que suelen terminar en la basura, tardan hasta 50 años en degradarse. Convertirlas en macetas no sólo aporta al cuidado del ambiente, sino que también ofrece una opción económica y decorativa para quienes disfrutan de la jardinería.

Lee además
Truco para que el potus crezca con hojas más grandes video
Cuidado de interiores

Truco para que el potus crezca con hojas más grandes
¿Para qué sirve poner cinta roja en la lengua de suegra?
Protección natural

¿Para qué sirve poner cinta roja en la planta lengua de suegra?

Las suculentas son la elección ideal para este tipo de proyectos. Son resistentes, requieren pocos cuidados y se adaptan bien a recipientes pequeños. Esto las convierte en las compañeras perfectas para quienes buscan sumar verde en su casa o departamento sin complicaciones.

sucuelentas
Suculentas: una de las especies más versátiles para decoración

Suculentas: una de las especies más versátiles para decoración

Paso a paso: de la lata a la maceta

El procedimiento es simple y no requiere experiencia previa en manualidades. Los materiales básicos son fáciles de conseguir:

  • Latas de gaseosa o cerveza.
  • Abrelatas, cúter y tijera.
  • Pintura a la tiza y acrílica.
  • Cepillo de dientes viejo y pinceles.
  • Laca al agua para sellar.

El primer paso es cortar la lata con cuidado, retirando bordes filosos para evitar accidentes. Luego, se encastran dos mitades para darle firmeza a la estructura. Una vez lista la base, se aplica pintura a la tiza para mejorar la adherencia y se colorea con acrílicos al gusto personal.

La técnica de falso enlozado, muy popular en decoración artesanal, permite imitar el aspecto de las vajillas antiguas. Para lograrlo, se pinta la base de un color uniforme y luego se salpica con blanco usando un cepillo de dientes. Finalmente, se protege con una capa de laca al agua brillante.

Embed

Beneficios de esta idea sustentable

Más allá del resultado estético, este proyecto tiene múltiples ventajas:

  • Reciclaje creativo: transforma un desecho en un objeto útil.
  • Bajo costo: requiere pocos materiales.
  • Diseño único: cada maceta puede personalizarse.
  • Funcionalidad: las suculentas se adaptan perfectamente al tamaño reducido.
  • Conciencia ambiental: se reduce el impacto de los residuos metálicos.

Además, se puede aplicar la técnica en otros envases, como latas de conserva o de café. El límite lo pone la imaginación, ya que también se pueden sumar stencils, relieves o combinaciones de colores.

Este tipo de proyectos demuestran que reciclar puede ser sinónimo de creatividad y estilo. Una lata que iba a convertirse en óxido puede transformarse en un objeto decorativo y funcional, capaz de darle vida a cualquier rincón del hogar. En tiempos donde se valora lo sustentable, estas macetas representan una manera sencilla de embellecer los espacios y cuidar el planeta al mismo tiempo./TN

Temas
Seguí leyendo

Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

Qué hacer si tu limonero no crece: guía práctica de jardinería

Para qué sirve poner papel aluminio en macetas de plantas

Cómo elegir la maceta ideal para cada planta

¿Cuál es la mejor hora para regar las plantas en Mendoza?

LO QUE SE LEE AHORA
¿Por qué mi perro se muerde la cola? Causas y soluciones prácticas video
Conducta canina

¿Por qué mi perro se muerde la cola? Causas y soluciones prácticas

Las Más Leídas

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave que el este y el sur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Obras

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Por Facundo La Rosa
El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social.
Deporte infantil

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

Por Natalia Mantineo
Franco Colapinto quedó afuera del qualy y largará 18° en el Gran Premio de Monza
fórmula 1

Colapinto bajó el rendimiento en la qualy y no pasó el primer corte: en qué lugar largará

Por Sitio Andino Deportes