Por qué tu perro apoya su cabeza en vos: qué significa según expertos

Por Juan Pablo Strappazzon







Generalmente, conocemos personas, o incluso podemos ser nosotros mismos, que tienen perros que constantemente apoyan su cabeza sobre ellos. Más allá de ser un gesto de cariño, este comportamiento puede tener significados específicos, según expertos. A continuación, todos los detalles.

perro (2) Expertos explican el significado de que un perro apoye la cabeza sobre vos Qué significa cuando un perro apoya su cabeza en vos, según expertos Los expertos señalan que cuando un perro apoya suavemente su cabeza sobre alguien, se trata de una forma de contacto social que refleja confianza y reconoce a esa persona como un referente cercano.

Además, este gesto funciona como un mecanismo de regulación emocional: el animal busca tranquilidad y, al mismo tiempo, la transmite, fortaleciendo el vínculo con quien comparte su vida.

En perros más ansiosos o inseguros, apoyar la cabeza o la pata puede indicar necesidad de contención. Este comportamiento también se observa en momentos de bienestar, como al relajarse en el sillón, antes de dormir o durante una caricia. En estos casos, el contacto expresa afecto cotidiano y la conexión establecida con el tiempo. / TN

En conclusión, el gesto de un perro al apoyar su cabeza en vos refleja confianza, afecto y, en algunos casos, necesidad de contención. Si querés seguir descubriendo qué nos dicen los animales sobre nuestra personalidad, no te pierdas esta nota sobre los gatos y lo que la psicología revela.

Compartí la nota:







