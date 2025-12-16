16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Conocías este dato?

Por qué tu perro apoya su cabeza en vos: qué significa según expertos

¿Tu perro apoya su cabeza en vos? Más que cariño, este gesto tiene significados específicos según expertos. Descubrí todos los detalles en esta nota.

Por qué tu perro apoya su cabeza en vos: qué significa según expertos

Por qué tu perro apoya su cabeza en vos: qué significa según expertos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Generalmente, conocemos personas, o incluso podemos ser nosotros mismos, que tienen perros que constantemente apoyan su cabeza sobre ellos. Más allá de ser un gesto de cariño, este comportamiento puede tener significados específicos, según expertos. A continuación, todos los detalles.

perro (2)
Expertos explican el significado de que un perro apoye la cabeza sobre vos

Expertos explican el significado de que un perro apoye la cabeza sobre vos

Qué significa cuando un perro apoya su cabeza en vos, según expertos

Los expertos señalan que cuando un perro apoya suavemente su cabeza sobre alguien, se trata de una forma de contacto social que refleja confianza y reconoce a esa persona como un referente cercano.

Lee además
Cómo preparar un altar simbólico de Navidad con energía positiva
Rituales de fin de año

Cómo preparar un altar simbólico de Navidad con energía positiva
Astrología: el signo mejor posicionado para negociar un aumento
Astrología y trabajo

Astrología: el signo mejor posicionado para negociar un aumento

Además, este gesto funciona como un mecanismo de regulación emocional: el animal busca tranquilidad y, al mismo tiempo, la transmite, fortaleciendo el vínculo con quien comparte su vida.

En perros más ansiosos o inseguros, apoyar la cabeza o la pata puede indicar necesidad de contención. Este comportamiento también se observa en momentos de bienestar, como al relajarse en el sillón, antes de dormir o durante una caricia. En estos casos, el contacto expresa afecto cotidiano y la conexión establecida con el tiempo. / TN

Temas
Seguí leyendo

Navidad y Año Nuevo: cómo agradecer lo vivido y abrir espacio a lo nuevo

Astrología: qué signo necesita meditar y escucharse esta semana

Ideas para hacer fotos en casa y capturar la magia de la Navidad en familia

Qué significado tienen los colores de la ropa interior en Navidad y cómo elegirlos

¿Qué signo recibe dinero inesperado según la astrología esta semana?

Preferir estar solo la mayor parte del tiempo: qué dice la psicología al respecto

Astrología: qué signo recibe una señal divina según la energía de la segunda semana de diciembre

Cómo elegir velas navideñas según su significado para esta Navidad

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.
Alerta

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Te Puede Interesar

El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”.
naturaleza

Conocé el plan del Gobierno para potenciar el turismo por la Cordillera de los Andes

Por Cecilia Zabala
Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Por Soledad Maturano
Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos.
En la casa del Presidente

Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos y se investiga qué pasó

Por Sección Policiales