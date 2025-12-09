Ni crocs ni ojotas: la tendencia de calzado que todos van a amar este verano 2026

Dentro de pocas semanas comienza el verano, y como cada año, las modas cambian. Recientemente se volvió viral cuál será el calzado más popular para la temporada. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre la tendencia que marcará estas fechas.
Descubrí el calzado estrella del verano 2026
Durante el verano, calzados como crocs, sandalias o ojotas suelen ser los favoritos, pero una nueva propuesta está ganando terreno rápidamente en todo el país.
Se trata del slip-on deportivo, un calzado ligero y cómodo con suela flexible, ideal tanto para la playa como para la ciudad. Su diseño práctico elimina tiras incómodas y resiste el uso diario sin perder estilo.
La popularidad de esta tendencia crece porque combina comodidad y funcionalidad, perfecta para quienes disfrutan de actividades al aire libre. Además, está fabricado con materiales transpirables que soportan calor, arena y humedad, convirtiéndolo en el aliado ideal para el verano. / TyC Sports