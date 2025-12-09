9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Ni crocs ni ojotas: la tendencia de calzado que todos van a amar este verano 2026

El verano se acerca y las modas cambian. Descubrí cuál será el calzado estrella de la temporada y todos los detalles de esta tendencia viral.

Ni crocs ni ojotas: la tendencia de calzado que todos van a amar este verano 2026

Ni crocs ni ojotas: la tendencia de calzado que todos van a amar este verano 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Dentro de pocas semanas comienza el verano, y como cada año, las modas cambian. Recientemente se volvió viral cuál será el calzado más popular para la temporada. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre la tendencia que marcará estas fechas.

Descubrí el calzado estrella del verano 2026

Durante el verano, calzados como crocs, sandalias o ojotas suelen ser los favoritos, pero una nueva propuesta está ganando terreno rápidamente en todo el país.

Lee además
Qué significa cuando una persona sueña con sus padres, según la psicología
¿Lo sabías?

Qué significa cuando una persona sueña con sus padres, según la psicología
Astrología: un signo del zodíaco podría recibir una noticia inesperada esta semana
Sorpresas del cielo

Astrología: un signo del zodíaco podría recibir una noticia inesperada esta semana

Se trata del slip-on deportivo, un calzado ligero y cómodo con suela flexible, ideal tanto para la playa como para la ciudad. Su diseño práctico elimina tiras incómodas y resiste el uso diario sin perder estilo.

slip-on deportivo
Slip-on deportivo, el calzado que será tendencia este verano 2026

Slip-on deportivo, el calzado que será tendencia este verano 2026

La popularidad de esta tendencia crece porque combina comodidad y funcionalidad, perfecta para quienes disfrutan de actividades al aire libre. Además, está fabricado con materiales transpirables que soportan calor, arena y humedad, convirtiéndolo en el aliado ideal para el verano. / TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Astrología: qué signo debe enfrentar decisiones difíciles esta semana

Qué signo podría encontrar el trabajo de sus sueños, según la astrología

El simbolismo del árbol de Navidad y cómo hacerlo tu propio ritual

Astrología: qué signo cierra una etapa clave y mira al futuro

Astrología: qué signo debería emprender esta semana según la energía disponible

Tres ideas de postres para preparar en Navidad y sorprender a todos

Ni en el dormitorio ni en el living: dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza

El clásico árbol de Navidad no va más: ideas que elevan la decoración festiva de tu hogar

Las Más Leídas

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió
Fallecimiento

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del Quini 6 del 7 de diciembre.
¡Qué afortunado!

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo
GOLPE AL BOLSILLO

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo

Te Puede Interesar

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral. Foto: Gentileza
reunión

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral

Por Sitio Andino Política
Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas
ENTREVISTA

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

Por Aconcagua Radio
Consenso para la minería en Mendoza video
Oportunidades de desarrollo y crecimiento

San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza

Por Claudio Altamirano