Ni arroz ni carne: conocé qué alimentos no conviene calentar en el microondas

Por Juan Pablo Strappazzon







El microondas se ha convertido en un aliado fundamental en la cocina de casa y lo usamos a diario para múltiples tareas. Sin embargo, muchos desconocen que hay ciertos alimentos que los expertos aconsejan no calentar en él. En esta nota te contamos cuáles son.

calentando-alimentos-en-el-microondas.webp Según los expertos, estos son los alimentos que conviene evitar en el microondas Ni arroz ni carne: conocé qué alimentos no conviene calentar en el microondas Quienes conocen sobre el tema advierten que existen alimentos que, al calentarse en el microondas, no solo pueden dañar el artefacto, sino también representar un riesgo para la salud de quienes los consumen.

Por ejemplo, las verduras de hojas verdes. Aunque son altamente recomendables dentro de cualquier dieta equilibrada, al introducirlas en el microondas pueden producir chispas debido a su composición mineral, lo que genera peligro de incendio. Por eso, lo más seguro es cocinarlas con otros métodos tradicionales.

Otro caso son las uvas. Este fruto, al ser calentado en el microondas, puede provocar un efecto similar al caso mencionado, generando chispas que comprometen el funcionamiento del aparato y ponen en riesgo a todos en el hogar.

También debemos tener en cuenta las salsas de tomate. Debido a su densidad y textura espesa, tienden a recalentarse de manera desigual, lo que puede provocar explosiones que ensucian y deterioran el interior del microondas. Por eso, se aconseja calentarlas con cuidado, a baja potencia o utilizando métodos alternativos. Si querés mantenerte al día con los mejores consejos prácticos y descubrir curiosidades que pueden transformar tu vida cotidiana, hacé clic aquí y dejate sorprender.

Compartí la nota:







